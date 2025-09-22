Під час планового оновлення мережі у четвер Optus — австралійський підрозділ Singapore Telecommunications Ltd. — зафіксував збій, який вплинув на дзвінки на номери швидкої у кількох штатах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Blommberg.

Що сталося під час оновлення мережі Optus?

Компанія пізно в п’ятницю повідомила, що перевірки показали — щонайменше три людини померли в оселях, звідки намагалися здійснити екстрені виклики, але зв'язок не спрацював.

На офіційній пресконференції міністр зв'язку Аніка Веллс закликала Optus пояснити, чому оператор не повідомив негайно екстрені служби та відповідні органи. Вона заявила, що "Optus підвів австралійців, коли вони найбільше потребували допомоги" і додала, що регулятори та уряди штатів проведуть низку розслідувань.

За інформацією поліції, серед загиблих — восьмитижневе немовля і жінка 68 років у Південній Австралії. Третій випадок — чоловік 74 років у Західній Австралії, повідомив прем'єр Західної Австралії Роджер Кук; він також зазначив, що поліція сповістила його про ще одну смерть у штаті, яка може бути пов'язана з інцидентом.

Генеральний директор Optus Стівен Рю повідомив, що компанія розслідує подію й призначить незалежного рев'юера. Він назвав втрату життя "надзвичайно трагічною" і висловив співчуття сім'ям. Рю також визнав, що компанія не знала про те, що екстрені дзвінки не проходять, майже 13 годин — оновлення було зупинене й сервіс відновлено лише після того, як клієнт безпосередньо звернувся до Optus у ранкові години четверга. Опрацьовується питання, чому два попередні звернення до контакт-центру не були ескаловані.

Чи були схожі ситуації раніше?

Optus — другий за розміром мобільний оператор Австралії — уже мав низку проблем в останні роки. У 2022 році компанія стала жертвою кібератаки з витоком мільйонів записів персональних даних. У листопаді 2023 року масштабний збій позбавив звʼязку мільйони абонентів і також ускладнив виклики на екстрений номер, що призвело до штрафу в розмірі 12 мільйонів австралійських доларів і відставки тодішньої CEO Келлі Розмарін.

За нормальних умов екстрені дзвінки під час проблем у мережі мають автоматично переадресовуватися на канали інших операторів — саме на цьому етапі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, і сталася відмова. Схожі інциденти вже мали місце раніше — у березні 2024 року найбільший австралійський оператор Telstra був оштрафований за те, що не зміг правильно передати дзвінки на екстрені служби.

Керівництво Optus і регулятори готуються до низки перевірок і можливих санкцій — компанія оголосила про внутрішнє розслідування та залучення незалежного оглядача, але конкретні результати та наслідки ще належить встановити.