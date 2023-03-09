Зранку 9 березня на DownDetector надійшло більш ніж 8 тисяч запитів про перебої в роботі TikTok. Більшість людей сказали, що підключення до сервера робить платформу непридатною для використання. Також у багатьох людей проблеми з самою стрічкою соцмережі.

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Чому TikTok працює зі збоями

Наразі відомо, що TikTok не працює у користувачів зі США та Європи, про проблеми повідомляють й українські користувачі. Наразі немає інформації про те, що саме викликає збій в додатку та коли цю проблему вирішать. Проте новини про цей збій з'явилися після новин про заборону застосунку серед чиновників ЄС.

Після цього TikTok оголосив про новий європейський режим безпеки даних під назвою "Проєкт Кловер". Під час брифінгу 8 березня компанія заявила, що цього року почне зберігати дані європейських користувачів локально й невдовзі відкриється другий центр обробки даних в Ірландії та ще один у регіоні Хамар у Норвегії. Центрами обробки даних керуватиме третя сторона, проте хто саме – поки невідомо.

Що відомо по скандал довкола TikTok