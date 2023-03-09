Зранку 9 березня на DownDetector надійшло більш ніж 8 тисяч запитів про перебої в роботі TikTok. Більшість людей сказали, що підключення до сервера робить платформу непридатною для використання. Також у багатьох людей проблеми з самою стрічкою соцмережі.
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Чому TikTok працює зі збоями
Наразі відомо, що TikTok не працює у користувачів зі США та Європи, про проблеми повідомляють й українські користувачі. Наразі немає інформації про те, що саме викликає збій в додатку та коли цю проблему вирішать. Проте новини про цей збій з'явилися після новин про заборону застосунку серед чиновників ЄС.
Після цього TikTok оголосив про новий європейський режим безпеки даних під назвою "Проєкт Кловер". Під час брифінгу 8 березня компанія заявила, що цього року почне зберігати дані європейських користувачів локально й невдовзі відкриється другий центр обробки даних в Ірландії та ще один у регіоні Хамар у Норвегії. Центрами обробки даних керуватиме третя сторона, проте хто саме – поки невідомо.
Що відомо по скандал довкола TikTok
- Спершу Сенат та Палата представників США офіційно заборонили використовувати TikTok на всіх робочих телефонах держслужбовців та інших офіційних пристроях. Там заявили, що додаток має "низку проблем з безпекою", а уряд Китаю може використовувати застосунок для шпигунства та цензури.
- Згодом Центр кібербезпеки Данії виявив, що TikTok "запитує певні права та доступ до пристрою". Міністерство оборони заявило, що заборонить використання застосунку в офіційних підрозділах через високий ризик шпигунства.
- 28 лютого Європейський парламент заборонив співробітникам використовувати застосунок TikTok на своїх пристроях й закликав євродепутатів видалити його зі своїх телефонів. Також користуватися китайською соцмережею заборонила Європейська комісія та Рада ЄС.
- Канада теж заборонила використовувати TikTok на всіх державних пристроях – там занепокоєні через збір та використання платформою персональних даних користувачів.
- Нідерланди також радять держслужбовцям не користуватися ТікТок, поки компанія не внесе зміни у свою політику щодо захисту даних.