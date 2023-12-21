У соцмережі Х стався масштабний збій. Проблеми виникли із відображенням публікацій в особистому профілі та загалом у стрічці, передає 24 Канал.
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У Twitter стався збій
Станом на 8:45 дописи вже почали відображатися, тобто проблеми вдалося усунути.
У соцмережі, призначеній для обміну текстовими дописами, фактично не відображався основний контент. Користувачі не могли бачити ні своїх постів, ні тих, які потрапляють до них у стрічку.
Ось така ситуація у соцмережі / Скриншот 24 Каналу
За останню добу було зафіксовано значну кількість несправностей. Ситуацію можна відслідкувати за допомогою відповідної інфографіки. Відповідно до неї, кількість скарг про збої у роботі соцмережі суттєво збільшилась протягом кількох ранкових годин, починаючи від 5 ранку 21 грудня.
Кількість скарг про збої суттєво зросла / Інфографіка
У твітері вже ставався масовий збій
- Орієнтовно о 21 годині 9 серпня 2022 року користувачі масово почали повідомляти про збої мережі. Найбільше збоїв було станом на 21:21.
- На проблему вказали відповідні звіти користувачів.
- Ближче до 22 години кількість користувачів, які скаржились на збої у роботі соцмережі суттєво зменшилась.