У соцмережі Х стався масштабний збій. Проблеми виникли із відображенням публікацій в особистому профілі та загалом у стрічці, передає 24 Канал.

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У Twitter стався збій

Станом на 8:45 дописи вже почали відображатися, тобто проблеми вдалося усунути.

У соцмережі, призначеній для обміну текстовими дописами, фактично не відображався основний контент. Користувачі не могли бачити ні своїх постів, ні тих, які потрапляють до них у стрічку.



Ось така ситуація у соцмережі / Скриншот 24 Каналу

За останню добу було зафіксовано значну кількість несправностей. Ситуацію можна відслідкувати за допомогою відповідної інфографіки. Відповідно до неї, кількість скарг про збої у роботі соцмережі суттєво збільшилась протягом кількох ранкових годин, починаючи від 5 ранку 21 грудня.



Кількість скарг про збої суттєво зросла / Інфографіка

У твітері вже ставався масовий збій