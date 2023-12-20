Комаров також висловив сподівання, що клієнти повернуться, оскільки оператор старанно працює над відновленням повного обсягу послуг. Однак точна кількість абонентів, які змінили оператора наразі залишається невідомою, інформує 24 Канал.

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Негайною реакцією компанії після кібератаки було надання пріоритету відновленню послуг, а не моніторингу кількості абонентів, зазначив директор компанії.

Однією з причин неможливості точного підрахунку абонентів, які покинули Київстар Комаров назвав проблемами з внутрішніми системами моніторингу та аналітики, які не були повністю відновлені. Очікується, що реальна статистика щодо ситуації з абонентами буде доступна протягом декількох днів, коли ці системи будуть відновлені.

Атака на Київстар

Нагадаємо, що 12 грудня Київстар зазнав масштабної кібератаки, що призвела до перебоїв у роботі мільйонів абонентів. Клієнти залишилися без доступу до зв'язку та Інтернету, що спричинило значні незручності та потенційні економічні наслідки.

Прокремлівське хакерське угруповання "Солнцепьок" взяло на себе відповідальність за атаку, охарактеризувавши її як частину постійних кібератак на українську інфраструктуру на тлі геополітичної напруженості в регіоні.

Повторні труднощі зі зв'язком

Вранці в середу, 20 грудня, абоненти Київстар знову зіткнулися з проблемами зі зв'язком. Цього разу перебої зачепили користувачів західних та південних областей, однак вони не були результатом атаки. У компанії розповіли, що це пов'язано з технічними роботами, спрямованими на відновлення системи.

Вже у другій половині дня "Київстар" оголосив, що всі послуги були успішно відновлені.