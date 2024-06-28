Що відбувається зараз

Поки що збурення слабкі. Згідно з даними спостережень, рівень геомагнітної активності коливається від рівня G1 до G2. Тобто можна сказати, що буря наразі слабка.

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Вчені не вказують, який конкретно викид корональної маси став причиною збурень. Зазвичай вони подорожують від Сонця до Землі протягом 1-5 днів, тож спалах, який спричинив цю бурю в нашій магнітосфері, стався десь у цьому проміжку.

Що можна сказати точно, так це те, що спалах-винуватець належав до класу M або нижче, оскільки жодного спалаху класу X протягом цього тижня не спостерігалося взагалі. Останній такий фіксували 10 червня і він не був спрямований у бік Землі.

Зараз магнітометри по всій планеті вже показують підвищення показників. Хоча вони поступово зростали ще відучора, основний "удар" сонячної плазми надійшов сьогодні близько 12 дня.



Магнітограма, отримана наземною станцією Кіруна у Швеції / Скриншот 24 Каналу / Графік SpaceWeatherLive

Варто зазначити, що така слабка буря не викличе значних наслідків. Не слід очікувати великих перебоїв у радіозв'язку чи полярних сяйв, які дійшли б аж до України. Травневі сяйва спостерігалися в Україні тому, що вони були спровоковані поєднанням кількох спалахів X-класу, які прорізали магнітне поле так сильно, що сяйва побачили аж на екваторі.



Області, де зараз може спостерігатися полярне сяйво / Фото SpaceWeatherLive

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Чого чекати далі

Слід очікувати, що геомагнітна буря триватиме також і завтра. Рівень магнітної бурі може дійти до значення "Сильна" (G3), однак це не зрівняється з тим, що ми спостерігали у травні, коли показники піднялися до G5.



Прогноз геомагнітної активності / Скриншот 24 Каналу / Графік SpaceWeatherLive