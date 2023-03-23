П’ятеро еквадорських журналістів отримали USB-накопичувачі поштою. Забравши флешку, один з них підключив її до свого комп'ютера. Після цього – вибух. За словами представника поліції, постраждалий має легкі травми руки та обличчя.

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Що відомо

Судячи з наявної інформації, цілі злочинців були обрані по всьому Еквадору й представляють різні видання. На щастя, в інших випадках обійшлося без вибухів: хтось вирішив не підключати флешку, хтось зробив це неправильно, а когось врятували "апаратні проблеми", які не дозволили вибухівці спрацювати. Наприклад, працівник радіостанції EXA FM приєднав її до комп'ютера за допомогою кабелю з адаптером, який не мав достатньо енергії, щоб активувати вибухівку.

Як зазначає джерело, у небезпечних флешках міститься RDX – хімічна речовина, що зазвичай використовується в C-4 та інших вибухівках, нерідко в поєднанні з іншими легкозаймистими матеріалами.

Невідомо, хто стоїть за цією зловмисною кампанією. Уряд Еквадору публічно засудив ці інциденти, оприлюднивши заяву, в якій сказано, що він "категорично відкидає будь-яку форму насильства, спрямовану проти журналістів і засобів масової інформації". Fundamedios, еквадорська організація, що займається захистом свободи преси, також опублікувала заяву, в якій засудила напади й вимагала від уряду розслідувати джерело походження бомб.

У Міністерстві внутрішніх справ Еквадору кажуть, що ці інциденти надсилають "абсолютно чітке повідомлення, щоб змусити журналістів замовкнути".

Будь-яка спроба залякати журналістів і свободу слова є огидною дією, яка повинна каратися з усією суворістю справедливості,

– заявили в уряді країни.

В усіх п’яти випадках використовувався один і той же тип USB-пристрою. Розслідування триває.