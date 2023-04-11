Знахідку зробили в австралійському штаті Вікторія за допомогою бюджетного металошукача. Місце, відоме як "Золотий трикутник", протягом 1800-х років було епіцентром золотої лихоманки в Австралії.

Цікаво Ядро Землі загорнуте в дно стародавнього океану, а гори там вищі за Еверест

Дуже багато золота

Щасливчик приніс свою знахідку на оцінку в Lucky Strike Gold, магазин золотошукачів у сусідньому місті Джилонг. "Наші щелепи впали на підлогу, коли ми вперше побачили його", – каже Даррен Кемп, власник Lucky Strike Gold, описуючи камінь із вкрапленнями золота як "абсолютно приголомшливий самородок".

Кемп розповідає, що спочатку чоловік запитав його, чи є там золота на 10 000 австралійських доларів (близько 6700 доларів США).

Я сказав: "Спробуйте 100 000 доларів", оскільки він був дуже важким. Я відразу зрозумів, що він буде коштувати приблизно стільки. А потім хлопець сказав: "Це тільки половина. Друга половина у мене вдома". Я запитав: "Що ти маєш на увазі?", а він відповів, що розколов камінь, сподіваючись, що всередині буде чистий золотий самородок,

– йдеться в статті Live Science.

Камінь вагою понад 4,6 кілограма містив колосальні 2,6 кілограма золота вартістю 160 000 доларів (240 000 австралійських доларів). Хоча золото в цій частині Австралії не рідкість, Кемп каже, що за 40 років своєї пошукової діяльності це найбільше з того, що він коли-небудь бачив.

Найбільший золотий самородок, коли-небудь знайдений не лише в Австралії, а й в усьому світі, відомий як "Ласкаво просимо, незнайомцю". Його знайшли шахтарі в 1869 році. Важив він 66 кілограмів і коштував 2,7 мільйона доларів США.

Як пише джерело, Даррен Кемп викупив самородок у чоловіка, який його знайшов.