У вівторок, 4 грудня, у світі відзначають Міжнародний день інформатики. Зараз нам тяжко уявити своє життя без інтернету та нових технологій, проте свого часу до розвитку цієї галузі доклало руки чимало видатних людей.

Техно 24 підготував для вас біографію "батька" сучасної інформатики Алана Тьюрінга, людини, яка зробила вагомий внесок у розвиток штучного інтелекту.

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Дитинство та юність Алана Тьюрінга

Алан Тьюрінг народився 23 червня 1912 року у Вілмслоу (Велика Британія). Він походить із сім'ї аристократів: батько Тьюрінга – Джуліус Метісон – завідував британським колоніальним відомством в Індії, а мати – Етель Сара Стоуні – була донькою головного інженера Мадраських залізниць. В дитинстві хлопець рідко бачив своїх батьків, адже ті працювали в Індії.



Алан Тьюрінг в дитинстві

У віці 6 років Алан пішов до школи святого Михайла у Гастінгсі. У 7 років, він розпочав навчання у Шернборнській публічній школі. Вже в школі хлопець проявляв видатні здібності з математики, при цьому був одним із найгірших учнів у класі з гуманітарних предметів.

У 1929 Тьюрінг намагався вступити до Кембриджського університету разом зі своїм найкращим другом Крістофером Моркомом, але безуспішно. Через нелюбов до гуманітарних наук, Тюрінг не добрав балів на іспиті й тому після школи вступив до Королівського коледжу Кембриджа, хоча мав намір піти в Триніті-коледж. За частину своєї стипендії він купив три книжки, однією з яких була "Математичні основи квантової механіки" Джона фон Неймана.



Алан Тьюрінг в юнацькі роки

Тюрінгу сподобалась ідея що світ на субатомному рівні не підпорядковується строгим законам, а лише статистичним ймовірностям. Він вважав що саме це дає змогу людям проявляти свободу волі і відрізняє їх від машин.

Наукова діяльність Алана Тьюрінга

До початку Другої світової війни

У 1936 році вийшла робота Тьюрінга "Про обчислювані числа", в тексті якої Алан ввів поняття універсальної машини (пізніше вона названої "Машиною Тьюрінга"). "Машина Тьюрінга" обчислювала все, що тільки можливо. До слова, концепція сучасного персонального комп'ютера базується на проекті, розробленому Тьюрінгом.

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Потім Тьюрінг зосередився на вивченні математики та криптології на базі Інституту перспективних досліджень в місті Прінстоні, штат Нью-Джерсі. Після захисту докторської дисертації в Прінстонському університеті в 1938 році молодий вчений повернувся в Кембридж, де влаштувався на роботу на неповний робочий день в Центр урядового зв'язку – британську урядову організацію, яка працювала над зломом шифрів.

Друга світова війна

Під час Другої світової війни Тьюрінг став провідним учасником розгадування шифрів німців. Він працював в Bletchley Park, на станції військового часу GCCS, де зробив п'ять великих відкриттів в сфері криптоаналізу, включаючи розробку електромеханічного пристрою, що використовується в цілях розшифровки сигналів шифрувальної машини Німеччини "Enigma". Роботу, випущену Аланом Тьюрінгом, і присвячену дешифрування "Енігми", його колеги назвали "Книгою Профі".



Дешифрувальна "Машина Тьюрінга"

Внесок Тьюрінга в процес зламу кодів цим не обмежується: Алан також написав дві статті про математичні підходи до дешифрування коду, які вважаються стратегічно важливими активами Кодексу та школи Cypher (пізніше відомої як штаб-квартира уряду). Центр урядового зв'язку тільки в квітні 2012 року опублікував ці розробки в Національному архіві Сполученого Королівства Великобританії.

Після завершення війни

До кінця війни Тьюрінг переїхав до Лондона, де працював у Національній фізичній лабораторії. Там Тьюринг керував проектуванням автоматичного обчислювального механізму і, в кінцевому підсумку, розробив новаторський план комп'ютера з відповідними програмними продуктами.

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Тьюрінг певний час ще обіймав високі посади у відділі математики і в обчислювальній лабораторії університету в Манчестері. Вперше він зайнявся вивченням проблеми штучного інтелекту в статті 1950 року "Обчислювальна техніка та розвідка" і запропонував експеримент, відомий під назвою "Тест Тьюрінга" – спробу створити стандарт розробки розвідувальної інформації для технічної галузі. За останні десятиліття тест вплинув на дискусії з приводу штучного інтелекту.

Проблеми через орієнтацію

Ще в школі Алан Тьюрін зрозумів, що є одна річ, яка відрізняє його серед інших хлопців. Він відчував, що є гомосексуалом – хлопець закохався в однокласника – Кристофера Моркома. Проте, ця історія не про щасливу любов, адже Кристофер перед випуском зі школи помер від туберкульозу.

В 1952 році до квартири науковця пробрались грабіжники і перевернули все догори дриґом, а на столі господаря чекала записка, яка попереджала, що якщо Тьюринг звернеться в поліцію, то його інтимна таємниця стане відомою на весь світ.

Шантажувати себе вчений не дав і все ж зателефонував правоохоронцям. Хакером виявився знайомий коханця Алана. Але проблема пограбування відійшла на другий план, коли в квартирі поліцейські виявили підтвердження нетрадиційної сексуальної орієнтації чоловіка.



Алан Тьюрінг на змаганнях з бігу

На початку 1950 років гомосексуалізм в Сполученому Королівстві був незаконним, тому, коли Тьюрінг зізнався в поліції, що у нього були сексуальні відносини зі злочинцем, 19-річним Арнольдом Мюрреєм, вченого звинуватили в грубій непристойності.

Після арешту Тьюрінга змусили вибирати між примусовим лікуванням гормональними препаратами для зниження лібідо або тюремним ув'язненням. Алан вибрав перше і незабаром піддався хімічній кастрації за допомогою ін'єкцій синтетичного гормону естрогену протягом року, що в кінцевому підсумку зробило його імпотентом.

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В результаті розголосу сексуальної орієнтації вченого йому заборонили продовжувати роботу з криптографією в GCCS.

Трагічна смерть Алана Тьюрінга

Втративши можливість працювати в науці, Тьюрінг впав в депресію. Крім того, на тлі прийому гормональних препаратів у чоловіка почало випадати волосся, пропав апетит і сексуальний потяг, стали рости жіночі груди.

Тьюрінг помер 7 червня 1954 року. Місіс Крісті (хатня робітниця Алана) приготувала господареві сніданок і піднялася в спальню, щоб покликати Тьюрінга до столу, але виявила в ліжку бездиханне тіло вченого, а на столику біля ліжка лежало надкушене яблуко. Після посмертної експертизи з'ясувалося, що причиною смерті було отруєння ціанідом.



Алан Тьюрінг

Поруч з тілом знайдені залишки яблука, хоча в шлунку не було виявлено ніяких частин фрукта. Розтин показав "вміст рідини в шлунку, яка сильно пахла гірким мигдалем, а також розчин ціаніду". В інших органах також відзначався запах гіркого мигдалю. Розтин показав, що причиною смерті стала асфіксія через отруєння цианідом. Офіційною версією оголошено самогубство.

Однак відома й інша версія. Коли Друга світова війна закінчилася, Тьюрінг працював над дешифруванням радянських шифрів. Дослідники припускають, що агенти КДБ інсценували пограбування в квартирі вченого і привели його в пастку, в результаті чого роботи над розшифровками радянських кодів зупинилися. А інших вчених такого рівня, щоб продовжити роботу Тьюрінга, у Великобританії тоді не було.

Пам'ять про Алана Тьюрінга

У 2009 році прем'єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун офіційно попросив вибачення за те, що тодішня британська влада засудила Тюрінга до примусового лікування від гомосексуальності.

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Щороку Асоціація обчислювальної техніки відзначає премією Алана Тьюрінга науковців, які досягли найбільших результатів у цій галузі. Премія спонсорується корпораціями Intel та Google і зараз супроводжується нагородою в 1 000 000 доларів.

Згідно з однією з версій, надкушене яблуко (емблема компанії Apple) стало даниною пам'яті геніальному вченому з боку Стіва Джобса.



Бенедикт Кембербетч зіграв Алана Тьюрінга у фільмі про науковця "Гра в імітацію"

Окрім того, на честь видатного науковця назвали астероїд 10204 Тюрінг. Небесне тіло розташоване в головному поясі і відкрили його 1 серпня 1997 року.

Цього року компанія NVIDIA представила свої нові відеокарти GeForce RTX, які побудовані на базі архітектури Turing. Серія GeForce RTX 20 підтримує технологію трасування променів в реальному часі, яка реалізована за допомогою нових RT-ядер. Для збільшення деталізації зображення використовуються рішення на базі штучного інтелекту.

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