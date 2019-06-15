Amazon представила додаток, який підбирає одяг за фото

Компанія Amazon створила власний додаток, який допоможе користувачам підібрати одяг по фото. Сервіс отримав назву StyleSnap та працює на базі штучного інтелекту.

Як працює додаток? Як повідомляє The Verge, у використанні StyleSnap максимально простий: варто зробити фото або завантажити вже наявне зображення в додаток і він підбере схожі товари на сайті.

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"Amazon – це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати: мода", – зауважили розробники.

Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг,

– зазначається у повідомленні компанії.

Схожі продукти компанії. Зауважимо, Amazon вже мав спроби запустити камеру зі штучним інтелектом Echo Look. Вона давала користувачам рекомендації щодо підбору одягу. Однак додаток часто робив помилки, тому не став популярним.

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