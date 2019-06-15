Amazon представила додаток, який підбирає одяг за фото

57 Читать новость на русском
StyleSnap – новий додаток від Amazon
StyleSnap – новий додаток від Amazon / Amazon

Компанія Amazon створила власний додаток, який допоможе користувачам підібрати одяг по фото. Сервіс отримав назву StyleSnap та працює на базі штучного інтелекту.

Як працює додаток? Як повідомляє The Verge, у використанні StyleSnap максимально простий: варто зробити фото або завантажити вже наявне зображення в додаток і він підбере схожі товари на сайті.

Читайте також: Відео дня: як Uber буде доставляти їжу на дронах

"Amazon – це гігантський онлайн-майданчик, але є ще один сектор, який йому належить зламати: мода", – зауважили розробники.

Щоб проникнути на цей прибутковий ринок, компанія представляє новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою StyleSnap, який допоможе покупцям знайти одяг,
– зазначається у повідомленні компанії.

Схожі продукти компанії. Зауважимо, Amazon вже мав спроби запустити камеру зі штучним інтелектом Echo Look. Вона давала користувачам рекомендації щодо підбору одягу. Однак додаток часто робив помилки, тому не став популярним.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні
5205
Теги: Техно Штучний інтелект Стиль і мода Новини Техно Додатки Amazon
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
14 червня 22:36 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
Яніна Ткачук 8282
10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
14 червня 19:10 10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
485
Бюджетний флагман Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна
13 червня 20:07 Бюджетний флагман Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна
1864
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
11 червня 12:33 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
2238
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
3012
Новини
Більше новин
Залиште відгук