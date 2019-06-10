AMD готує масштабну презентацію: анонсують 16-ядерний процесор та нову відеокарту

До рук журналістів потрапили кілька слайдів із майбутнього виступу керівництва AMD на заході Next Horizon Gaming. Схоже, "червоні" планують анонсувати 16-ядерний процесор Ryzen 9 3950X для настільної платформи AM4 та відеокарту Radeon RX 5700 XT на архітектурі Navi.

Що відомо про новий процесор? Як повідомляє Videocardz, AMD Ryzen 9 3950X буде використовувати всі доступні 16 ядер обох 7-нм чіплетів.

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Новий процесор має найвищу частоту з усіх чіпів Ryzen 3000, а саме 4,7 ГГц в турбо-режимі (3,5 ГГц номінальна частота), 72 МБ сумарного кеша (8 МБ L2 + 64 МБ L3) і тепловий пакет 105 Вт на рівні 12-ядерного Ryzen 9 3900X і 8-ядерного Ryzen 7 3800X.



AMD Ryzen 9 3950X представлять 11 червня

Характеристики відеокарти. У свою чергу, відеокарта AMD Radeon RX 5700 XT має 40 обчислювальних блоків CU, що відповідає 2560 потоковим процесорам (як у старих Radeon R9 290 / R9 390). Графічний процесор Navi працює на частоті 1605 МГц в базовому режимі, 1755 МГц в ігровому режимі і 1905 МГц в максимальному турбо-режимі.

Компанія AMD вперше використовує трирівневу диференціацію, мабуть, через різке зростання енергоспоживання для досягнення найвищих частот.



AMD готує нову відеокарту – Radeon RX 5700 XT

Відеобуфер включає 8 ГБ пам'яті GDDR6 з, імовірно, 256-бітної шиною. Пікова продуктивність становить 9,75 Тфлопс (7,12 Тфлопс у Radeon RX 590, 10,5 Тфлопс у RX Vega 56). Кількість текстурних блоків і блоків рендеринга не вказана.

Дата презентації. Новий процесор та відеокарту компанія AMD представить вже завтра, 11 червня. Тоді про них з'явиться більше деталей.

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