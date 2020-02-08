Американські геймери вчать штучний інтелект керувати роєм військових роботів

Спостерігаючи за діями гравців і зчитуючи їх мозкові хвилі, інженери США на замовлення Міноборони розробляють алгоритми машинного навчання. Завданням штучного інтелекту буде контроль юнітів – спершу в комп'ютерній стратегії, а далі справа дійде і до військових роботів.

Інженери з Університету Баффало та Управління перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США провели дуже розробили стратегічну гру в реальному часі, що нагадує StarCraft. У ній гравці повинні використовувати ресурси, створювати армії і боротися з противниками, повідомляє Digital Trends.

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Як працює розробка інженерів

Відмінність від звичайної відеогри в тому, що вчені відстежують активність мозку геймерів, а спеціальні камери стежать за рухом очей. Вся ця інформація надходить в комп'ютер і використовується для навчання алгоритмів нейромережі. Військові сподіваються, що в майбутньому машини будуть так само добре координувати дії автономних бойових роботів, повітряних і сухопутних.

Наразі проєкт перебуває на етапі збору даних. Кожен з 25 учасників повинен зіграти 6-7 ігор на різних рівнях складності. Кожна гра триває від п'яти до десяти хвилин – цього достатньо, щоб оцінити стратегію прийняття рішень.

Геймери допомагають інженерам

Науковий співробітник університету і один з керівників проєкту Сома Чоудхарі пояснив, що команда намагається рекрутувати учасників з великим ігровим досвідом. Сам він не геймер, його спеціалізація – ройовий інтелект, галузь інформатики, що зародилася в кінці 80-х. Вона вивчає колективне поводження децентралізованих систем, здатних до самоорганізації, як віртуальних, так і роботизованих.



Вчені фіксують активність мозку геймерів та використовують її для навчання ШІ

Однак навчання роботів вимагає маси часу і зусиль. А навчання рою машин ще складніше. Так і виникла ідея навчити машини управляти роєм, спостерігаючи за діями людей.

В даному випадку ми хотіли побачити, як люди грають в цю гру, а потім використовувати це, щоб значно прискорити навчання ШІ. Раніше доводилося проводити 10 000 симуляцій для навчання. Тепер нам потрібно близько 1000 і дані від людей,

– сказав Чоудхарі.

Привертають геймерів для тренування ШІ і фахівці Університету Карнегі-Меллона і Стенфорда. Вони розробили онлайн-гру, в якій треба вирішувати головоломки, допомагаючи згортати нитки РНК. Кращі стратегії стають прикладом для наслідування для недавно створеного ШІ EternaBrain.

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