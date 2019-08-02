Астрономи виявили планету, що випаровується

Міжнародна команда астрономів виявила екзопланету, яка буквально випаровується під дією своєї зірки. Наразі планета повільно набуває форму американського м'яча для футболу.

Як пише Science Alert, це відбувається через дуже сильне гравітаційне тяжіння зірки.

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"Ця планета є прототипом для ультра-гарячих юпітерів. Ці планети так сильно опромінюються своїми зірками, що стають майже як самі зірки", – розповів професор астрономії в Університеті штату Меріленда Дрейк Демінг.

Що відомо про планету? Це надзвичайно гаряча планета, яка отримала назву WASP-121b. Її виявили у зоряній системі на відстані 90 світлових років за допомогою космічного телескопа Hubble від NASA.

"Головна зірка випаровує планету до такої міри, що ми бачимо, як атоми металу залишають верхню атмосферу, де вони можуть взаємодіяти з магнітним полем планети", – розповів Демінг.

Що таке гарячі юпітери? Це клас гігантських газових планет, які обертаються дуже близько до своєї зірки і в результаті дуже сильно нагріваються. При цьому WASP-121b нагрівається особливо сильно — до температури поверхні близько 2500 градусів за Цельсієм.

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