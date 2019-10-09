Call of Duty: Modern Warfare – трейлер, системні вимоги та дата виходу гри
Компанія Activision та студія Infinity Ward опублікували релізний трейлер свого шутера Call of Duty: Modern Warfare. Зауважимо, офіційний реліз гри запланували на 25 жовтня.
Що стало відомо з новго трейлера? Свіже відео демонструє багато епізодів з сюжетної кампанії, але повноцінних геймплейних кадрів головної історії шутера творці так і не показали.
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Одні вважають, що розробники не хочуть зайвих скандалів, пов'язаних з показом армій різних країн без контексту сюжету, а інші вважають, що Infinity Ward готує щось круте і просто не хоче розкривати всі сюрпризи до прем'єри.
Трейлер гри Call of Duty: Modern Warfare – дивіться відео
Особливості. Нагадаємо, що Call of Duty: Modern Warfare позбудеться від сезонного абонемента і буде підтримувати кроссплатформенную гру. Розробники також вирішили змінити графічний движок на більш сучасний, що дало змогу домогтися більш реалістичної картинки.
Мінімальні системні вимоги Call of Duty: Modern Warfare:
- операційна система: Windows 7 / 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-2500K / аналог AMD;
- оперативна пам'ять: 8 ГБ;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950;
- версія DirectX: 12;
- вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.
Рекомендовані системні вимоги Call of Duty: Modern Warfare:
- операційна система: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-4770K / аналог AMD;
- оперативна пам'ять: 16 ГБ;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580;
- версія DirectX: 12;
- вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.
Дата виходу. Шутер Call of Duty: Modern Warfare вийде на Xbox One, PlayStation 4 та PC 25 жовтня 2019 року.
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