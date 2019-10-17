Електрокар Tesla Model Y помітили на дорогах США до офіційного старту продажів: фото

Компанія Tesla анонсувала електрокар Model Y весною 2019 року, однак в продаж він надійде не раніше осені 2020 року. Втім новинку вже поміти на дорогах загального користування до офіційного старту продажів.

Користувачеві, який розмістив фотографії в Facebook, вдалося зробити відразу кілька знімків кроссовера. Автомобіль забарвлений в темно-сірий колір і відрізняється від попередників новими аеродинамічними дисками, повідомляє Electrek.

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Імовірно Tesla вже приступила до серійного виробництва Tesla Model Y, і зараз проводить випробування моделі перед виходом на масовий ринок.



Tesla Model Y виїхала на дороги США



Tesla Model Y надійде в продаж восени 2020 року

Основні характеристики. Як запевняють представники компанії, до 100 км / год автомобіль буде розганятися від 3,5 до 5,9 секунди, в залежності від комплектації. Дальність ходу Model Y на одній "заправці" в топової комплектації складе близько 482 кілометрів.

Ціна. Анонсована раніше ціна моделі стартує з позначки 39 000 доларів. За ці гроші покупець отримає базову версію з запасом ходу в 370 кілометрів. Витративши ще 3 000 доларів, можна буде придбати низку додаткових сидінь, збільшивши кількість місць в салоні до семи.

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