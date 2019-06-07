Facebook запустить власну криптовалюту

Компанія Facebook до кінця червня планує запустити власну криптовалюту. Наразі відомо, що в корпорації мають великі плани на криптовалюту, а для її просування застосовуватимуть різні інструменти.

Як просуватимуть нову криптовалюту? Як повідомляє Engadget, компанія пропонуватиме бонуси для продавців, які приймають оплату цифровими грошима. Крім того, співробітникам проекту можуть платити криптовалютою.

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Сертифікація власної валюти. Нагадаємо, Facebook почала переговори про створення власної цифрової валюти з Комісією з ф'ючерсної торгівлі сировинними товарами США (CFTC). У відомстві заявили, що ведуть "дуже попередні переговори" з Facebook, щоб зрозуміти, чи підпадають плани компанії під його юрисдикцію.

При цьому, CFTC відповідає за ринки ф'ючерсів і деривативів, і, таким чином, будь-які фінансові інструменти, прив'язані до цифровою валютою, будуть підпадати під юрисдикцію регулятора.

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