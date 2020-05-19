Хакер з Франківська викрадав персональні дані жителів ЄС та США

Служба безпеки України виявила й затримала хакера, відомого під ніком "Sanix". Саме він на початку минулого року привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів.

Як повідомили в СБУ, відомство отримало інформацію, що хакером з псевдо "Sanix" є, ймовірно, українець, який мешкає в Івано-Франківській області.

Не пропустіть Суперкомп'ютери, які досліджували COVID-19, масово атакували, щоб майнити криптовалюту

Передісторія

У січні 2019 року про хакера писали такі відомі видання, як The Guardian, Forbes та Newsweek. Телеканал Italia 1 присвятив йому окремий сюжет, адже база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних".

Спеціалісти встановили, що обсяг бази у 87 гігабайтів становить лише маленьку частину з загальної кількості файлів, якими заволодів зловмисник. Подібних баз викрадених та зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт інформації. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

Затримання хакера

Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах та для організації DDoS-атак.

Під час обшуків за місцем проживання хакера правоохоронці вилучили комп’ютер з двома терабайтами викраденої інформації, телефони, які містили докази злочинів та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень і понад 3 тисячі доларів.

Що чекає зловмисника

Наразі хакеру готують повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів та у незаконному продажі й розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Спецоперація проводилася спільно з кіберполіцією, слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Відео обшуків у квартирі хакера:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно