Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія

Незабаром розпочнеться щорічна конференція для розробників Google I / O 2019. Серед найбільш очікуваних презентацій – бюджетні смартфони Pixel 3a та Pixel 3a XL, а також нова операційна система Android Q.

Що таке Google I / O ?

Відзначимо, Google I / O – це одна із наймасштабніших конференцій Google, адже в ній беруть участь розробники різних сервісів "корпорації добра". Вперше подібний захід пошуковик провів в 2008 році, тоді основними темами Google I / O стали OpenSocial, App Engine, Android, Google Maps API, Google Web Toolkit.

Читайте також: Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція

Назва самого заходу доволі символічна: з одного боку тут обігрується комбінація одиниці і нуля (як символ всього цифрового) і одночасно скорочення від "Input / Output", тобто "введення / виведення" (що символізує приблизно те ж саме, ну або щось інше, в залежності від вашої фантазії).



Google I / O 2019 пройде з 7 до 9 травня

Реєстрація на Google I / O 2019 та вартість квитків

Дата проведення. Google I / O 2019 розпочнеться 7 травня і триватиме до 9 травня. Захід проведуть в Амфітеатрі Shoreline в Маунтін-В’ю (штат Каліфорнія, США). Для тих, хто не зможе завітати на щорічній захід пошуковик традиційно проводитиме пряму трансляцію на офіційному сайті та YouTube.

Квитки. Google використовує систему лотереї і обирає випадкових учасників серед тих, хто зареєструвався на веб-сайті компанії. Однак, переможцям, яким все таки пощастило, все ж доведеться заплатити за квитки, вартість яких не така вже й маленька.

Загальний квиток на захід обійдеться в 1 150 доларів (як коштує новий iPhone Xs); Вартість для спільноти розробників (тобто тих, хто працює над створенням нових продуктів) дещо нижча – 750 доларів; Також можна придбати "академічний" квиток вартістю 375 доларів.

Однак відзначимо, наразі реєстрація на подію закрита, і Google вже сповістила переможців розіграшу електронною поштою, тому квитки вже не доступні. Ті, хто не отримав квитки або які не мають змоги потрапити до Маунтін-В'ю, отримали можливість відвідувати місцеві Google I/O Extended.

Що компанія представить на I / O 2019?

Android Q

На Google I / O 2019 пошуковик точно анонсує нову версію операційної системи Android. Наразі достеменно відомо, що вона отримає назву Android Q. Серед очікуваних "фішок" новинки: покращена функція розпізнавання обличчя, запис екрану, аварійна кнопка, кастомізація системи та швидке відключення всіх датчиків. Детальніше про особливості Android Q ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

Огляд нових функцій в Android Q – дивіться відео

Google Stadia

Ще одним гучним анонсом стане стримінговий сервіс Google Stadia. Зауважимо, офіційно компанія вже представила новинку, однак на конференції для розробників пошуковик детальніше розповість про нього.

Анонс стрімінгового сервісу Google Stadia – дивіться відео

Stadia почне роботу вже цього року в більш ніж у 30 країнах світу. Вартість передплати на сервіс Google не розкрив. Нова стрімінгова платформа для ґеймерів пропонує миттєвий доступ до ігор без необхідності завантажувати або встановлювати їх.

Google Pixel 3a та Pixel 3a XL

Напередодні в мережі з’явилась інформація, що "корпорація добра" на Google I / O 2019 також представить "бюджетні" смартфони Pixel 3a та Pixel 3a XL. У своєму анонсі Google відзначила, що захід заплановано на 7 травня, у перший день коференції I / O 2019. Які моделі пристроїв готуються до релізу виробник не називає, проте напис "Щось велике приходить у всесвіт Pixel" з великою ймовірністю натякає на майбутній анонс Pixel 3a та Pixel 3a XL.

Читайте також: Смартфони Google Pixel 4 знову "засвітилися" в мережі

За наявною інформацією, ключовими відмінностями новинок від попередників стане залізна начинка і полікарбонатний корпус. Базовий Google Pixel 3a отримає 5,6-дюймовий дисплей, а старшу версію під назвою Google Pixel 3a XL оснастять екраном діагоналлю 6 дюймів.

"Серцем" Pixel 3a стане процесор Qualcomm Snapdragon 670 в комбінації з 4 ГБ оперативної пам'яті. Pixel 3a XL, за чутками, може обзавестися процесором Snapdragon 710 і 6 ГБ оперативки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно