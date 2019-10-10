Гра Call of Duty Mobile встановила неймовірний рекорд

За перший тиждень після офіційного релізу Call of Duty Mobile кількість завантажень гри перевищила 100 мільйонів. Цей показник робить проєкт науйспішнішим релізом в історії ігор для iOS та Android.

Результати конкурентів. Показники шутера в кілька разів перевершують результати PlayerUnknown's Battlegrounds і Fortnite за аналогічний період, повідомляє 4PDA.

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Для порівняння, вищеназвані шутери-титани PUBG і Fortnite завантажили 26,3 мільйона і 22,5 мільйона разів відповідно. Екшен Apex Legends хизується 25 мільйонами завантажень на PC, PlayStation 4 і Xbox One.

Тобто показники Call of Duty Mobile перевершують результати найуспішніших шутерів останніх років разом узятих. Що до грошей, то мобільний бойовик вже приніс своїм творцям вражаючі 17,7 мільйона доларів.

Головним конкурентом Call of Duty Mobile в питанні успішності залишається Mario Kart Tour, яка показала рекордну кількість завантажень в перші дні релізу. Гонка показала кращий старт серед ігор Nintendo – за кілька днів її встановили 90 мільйонів разів.

Трейлер гри Call of Duty Mobile – дивіться відео

Що відомо про гру? Нагадаємо, шутер Call of Duty Mobile вийшов на iOS і Android 1 жовтня. Наразі в ньому доступні класичний мультиплеєр і "королівська битва". Незабаром розробники додадуть і зомбі-режим.

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Успіх мобільного ітерації бойовика аналітики пов'язують з підвищеним інтересом до його "старшого брата" в особі перезапуску Modern Warfare, який вийде вже 25 жовтня.

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