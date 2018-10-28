HP випустила мишку із сканером відбитків пальців

Компанія HP представила свою нову комп’ютерну мишку USB Fingerprint Mouse. Особливість новинки полягає у тому, що вона оснащена сканером відбитків пальців.

Про це інформує pingvin.pro.

Таку опцію виробники додали, аби захистити особисті дані користувача.

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При цьому зовні мишка не отримала нічого особливого – вони виготовлена у класичному дизайні. Пристрій навіть не отримав жодних додаткових клавіш, а з комп’ютером з’єднується за допомогою стандартного дроту. Його довжина становить 1,8 метра. А вага самої мишки – 85 грамів.

Сканер відбитків пальців, що вбудований у USB Fingerprint Mouse, має апаратне шифрування за алгоритмом AES з 256-розрядним ключем. Тобто усі дані зберігаються безпосередньо на пристрої.

Ціна цього пристрою становить 50 доларів (це близько 1 420 гривень).

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