Intel випустить процесори Xeon Gold U: характеристики та ціни нових чіпів

На початку квітня корпорація Intel представила серверні процесори Cascade Lake, які у своєму складі мають від 8 до 56 фізичних ядер. Окрім того, в планах компанії випустити процесори Xeon Gold U-серії, які призначені для односокетних конфігурацій.

Особливості та характеристики процесорів Intel Xeon Gold U. Як повідомляє Overclockers, процесори Xeon Gold U покликані скласти конкуренцію рішенням AMD EPYC P-серії.

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Подібно іншим чіпам Intel Xeon Scalable 2 покоління, новинки належать до сімейства Cascade Lake, а для їх виробництва використовується поліпшений 14-нанометровий техпроцес. Технічні характеристики і приблизні ціни нових Xeon Gold з суфіксом "U" наведені в таблиці нижче.



Характеристики та ціни процесорів Intel Xeon Gold U

Особливості розгону процесорів Intel Xeon Scalable. Крім того, в мережі з'явився документ, що розповідає про частоти Turbo Boost серверних Cascade Lake в залежності від числа використовуваних ядер і характеру навантаження. Наприклад, у Intel Xeon Platinum 8280 на максимальній швидкості в 4 ГГц може працювати тільки два ядра, а якщо задіяти всі 28, то частота CPU опуститься до 3,3 ГГц. Втім, навіть це значення помітно вище його номінальної швидкості, що дорівнює 2,7 ГГц.



Номінальні частоти серверних процесорів Intel Xeon Scalable



Особливості розгону процесорів Intel Xeon Scalable

Дещо інша ситуація при використанні набору інструкцій AVX-512. В цьому випадку Xeon Platinum 8280 буде працювати на швидкості від 2,4 до 3,7 ГГц в залежності від числа навантажених ядер. В середньому частота нових Xeon Scalable під час важких AVX-навантажень падає на 600-900 МГц.

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