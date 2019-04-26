Китай побудує дослідницький центр на Місяці

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Китай побудує дослідницький центр на Місяці
Китай побудує дослідницький центр на Місяці / Unsplash

Китайське космічне управління планує побудувати дослідницьку станцію біля південного полюсу Місяця. Однак, голова управління Чжан Кецзян більше не повідомив жодних подробиць.

Деталі про місію. За інформацією Euronews, передбачається, що перші частини цієї станції вийдуть на орбіту на борту нової ракети Long March-5B в першій половині 2020 року. Ця місія не буде пов'язана з Міжнародною космічною станцією.

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Інвестиції. Відзначимо, зараз Китай займає друге місце після США за витратами на космічні польоти. Експерти оцінюють цю суму в 5 мільярдів доларів за рік.

Інші плани Китаю. Нагадаємо, раніше заступник керівника Центру місячних та космічних досліджень Китайського національного управління Юй Гобінь повідомив, що Китай планує висадити на поверхню Місяця людину. Як зазначається, останню і єдину таку висадку здійснили США: в 1972 році на поверхню супутника висадилася місія "Апполон-17".

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Теги: Новини Техно Техно Космос Китай Місяць
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