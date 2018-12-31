Кольоровий напад: Apple випустила неймовірну рекламу iPhone Xr

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iPhone Xr: реклама
iPhone Xr: реклама / 9to5Mac

Компанія Apple опублікувала відеоролик, який отримав назву "Кольоровий напад" (Color Flood). Відео рекламує смартфон iPhone Xr – найдоступнішу модель із представлених в 2018 році.

Відповідне відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Apple.

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Під музику Cosmo Sheldrake – Come Along величезний потік одягнених в різнобарвні костюми людей біжить в порожньому місті, долаючи різні перешкоди, і опиняється на екрані iPhone Xr.

Нова реклама iPhone Xr – дивіться відео

Відзначимо, в iPhone Xr використовується рідкокристалічний дисплей Liquid Retina із діагоналлю 6,1 дюйма. За словами виробника, екран відрізняється точністю передачі кольору і розширеним колірним охопленням. В Україні ціна на iPhone Xr стартує від 23 890 гривень.

 

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone Xr Ціни
Джерело: Техно
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