Консоль Xbox Project Scarlett отримає неймовірну функцію: деталі

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Консоль Xbox Project Scarlett отримає неймовірну функцію
Консоль Xbox Project Scarlett отримає неймовірну функцію / Фото з вільних джерел

Однією з найцікавіших подій на E3 2019 стала презентація консолі Xbox нового покоління. Project Scarlett вразила не лише продуктивністю та інтегрованою можливістю стрімінгу ігор, але й ще однією "секретною" функцією.

Портал Games Radar за закритими дверима івенту з'ясував ще одну цікаву деталь: консоль буде підтримувати зворотну сумісність з попередніми поколіннями Xbox.

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Деталі про нову функцію. У списку підтримуваних для забезпечення сумісності пристроїв – всі минулі генерації починаючи від першої Xbox і закінчуючи Xbox One. Інформацію журналістам GamesRadar підтвердив генеральний менеджер Xbox Live Деніел Маккалоч.

Всі існуючі гри матимуть зворотну сумісність з Xbox Project Scarlett, і на Scarlett будуть виглядати краще,
– підкреслив Маккалоч.

Дата релізу. Це означає, що під час релізу консолі в 2020 році вона вже матиме солідну бібліотеку ігор – чотири покоління за ціною одного.

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Теги: Техно Ґаджети
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