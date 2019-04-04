Користувачі Apple iPad Pro (2018) стикнулися із неочікуваними проблемами

Після того, як Apple вибачилась за проблеми із клавіатурою в MacBook, компанія зіткнулася із новим потоком скарг. Користувачі нарікають на роботу екрана та віртуальної клавіатури планшетів iPad Pro 2017 та 2018 року випуску.

У чому проблема? Зокрема, користувачі на форумі ресурсу MacRumors і в спільноті Apple Support пишуть про те, що планшети iPad Pro не реєструють доторки, "лагають" при прокручуванні та іноді не реагують на натискання клавіш при наборі тексту.

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Наприклад, власник планшета iPad Pro вартістю 1 749 доларів (близько 47 200 гривень) з 1 ТБ флеш-пам'яті і 6 ГБ оперативної пам’яті, що працює під управлінням iOS 12.1.3, повідомив, що проблеми з екраном почалися кілька тижнів тому.

Екран зависає. Це проявилося тільки в останні кілька тижнів, схоже, стає все гірше. Реагує так, як якщо б екран був дуже брудним або мій палець не повністю стосувався екрану,

– написав користувач під ніком Codeseven на форумі MacRumors.

Інші "лаги". Ще один користувач, власник абсолютно нового 12,9-дюймового iPad Pro, розповів, що окремі кнопки віртуальної клавіатури пристрою не фіксуються, зокрема, клавіша "o", яку потрібно натискати кілька разів, перш ніж натискання буде зафіксовано в програмі.

Які проблеми в iPad Pro (2018) – дивіться відео

Користувач спробував відновити заводські налаштування, але це не допомогло. Він повернув дефектний планшет в магазин Apple Store і отримав новий 12,9-дюймовий iPad Pro. Однак новий пристрій виявилося ще гіршим.

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