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Коронавірус призвів до шаленого стрибка популярності Plague Inc

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Plague Inc. набирає популярності через коронавірус / eneba

Людям властиво зберігати цікавість навіть перед лицем страшних випробувань. Так, сплеск коронавірусу в Китаї безпосередньо вплинув на популярність Plague Inc., в якій геймер повинен зайнятися розповсюдженням смертоносних хвороб.

Коротко про Plague Inc.

Цікаво: Смертельна пневмонія у Китаї: Xiaomi інформуватиме користувачів про поширення епідемії

Гра в жанрі симулятор була випущена в 2012 році. Відтоді її завантажили понад 120 мільйонів разів, але саме зараз гра переживає нову хвилю популярності. Британська компанія Ndemic Creations, що стоїть за створенням Plague Inc., заявила про те, що отримує величезну кількість повідомлень з питаннями про спалах коронавірусу, зафіксованої в Китаї.

Через пневмонію, викликану цим вірусом, загинуло вже 26 осіб; ще понад 800 людей заражені. У Ndemic Creations відзначили, що з усіх питань найкраще звертатися до Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Розробник, тим часом, може похвалитися непоганим прибутком, оскільки Plague Inc. є платною (для iOS) і має внутрішньо платний контент.

Статистика продажів

Якщо ж вірити статистиці App Magic, зростання щоденних доходів Plague Inc. склало 275%, збільшившись з 16 тисяч до 60 тисяч доларів.


Продажі Plague Inc. для iOS стрімко зросли через епідемію коронавірусу

Щодо ПК, то за даними Steam Charts, ввечері 23 січня в Plague Inc. на ПК грали 4 366 осіб. Це на 245 менше рекордного показника гри за весь час. При цьому середня кількість активних користувачів зменшилася в порівнянні з груднем 2019 року.


У Steam також спостерігається зростання популярності гри

До слова, це не перший різкий сплеск популярності Plague Inc. У 2014 році кількість встановлень симулятора зросла під час епідемії лихоманки Ебола в Західній Африці, яка забрала життя 11 тисяч осіб.

 

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Автор: Михайло Года
Теги: Пневмонія в Китаї 2020 Новини Техно Техно Ігри
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