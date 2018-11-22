Недорогий смартфон Nokia 3.1 Plus вийшов на міжнародний ринок

Смартфон Nokia 3.1 Plus вийшов на міжнародний ринок. Раніше ця модель була доступна лише індійському ринку. Його вартість у Китаю становить 160 доларів.

Про це повідомляє GizmoChina.

Nokia 3.1 Plus оснащений екраном на 6 дюймів та роздільною здатністю HD +. Співвідношення сторін становить 18: 9. Працює пристрій на 8-ядерному процесорі Helio P22 у парі з 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. До речі, вбудовану пам'ять можна розширити завдяки слоту microSD.

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Цікаво, що Nokia 3.1 Plus став найдешевшим смартфоном компанії, що має подвійну основну камеру. Датчики в цій моделі мають роздільну здатність 13 і 5 МП. Фронтальна камера - на 8 мегапікселів.

За автономність відповідає акумулятор, ємністю 3500 мАг. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

У східній Європі смартфон буде коштувати 190 доларів

На китайському ринку Nokia 3,1 Plus можна придбати за 1 099 юанів, це 160 доларів або 4 400 гривень. При цьому, за даними журналістів, у східній Європі ціна такого смартфона складатиме 190 доларів або 5 300 гривень.

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