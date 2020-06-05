Для того, аби зменшити ймовірність поширення пандемії COVID-19 у різних країнах використовують роботів. Вони у лікарнях допомагають хворим, у ресторанах заміняють справжніх офіціантів, а у великих торгових центрах – носять засоби захисту.

Роботи по всьому світу допомагають боротися із вірусом, повідомляє 24 канал.

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Групу роботів представили ​​в одному з торгових центрів Бангкока. Він допомагає з дезінфекцією. Роботи пересуваються по приміщенні разом з антисептиками. А у Північній Кароліні безпілотник скинув коробку ліків у медичний центр.



Роботи вітають гостей / Фото скриншот з відео

► Токіо

У Токіо в готелях, де лікуються хворі на COVID-19, використовують роботів. Ті вітають гостей та прибирають у місцях з високим рівнем руху. У такий спосіб роботи допомагають мінімізувати ризик потрапляння вірусу у миючі засоби.



Роботи допомагають пацієнтам, які хворіють на COVID-19 / Фото скриншот з відео

► Нідерланди

У китайському ресторані у Нідерландах використовуватимуть 2 роботів. Вони будуть виконувати обов'язки звичайних офіціантів.



Роботи-офіціанти / Фото АР

Більше про роботів-офіціантів у китайському ресторані – читайте тут.

► Німеччина

У німецькому супермаркеті робот консультує покупців. Він пояснює, як безпечно робити покупки.



Робот у супермаркеті / Фото скриншот з відео

Використовують роботів навіть у лікарнях. Там вони керують, коли треба вийти з кімнати та закрити двері, адже починається дезінфекія.