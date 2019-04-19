Новий рекордсмен: Lenovo кажуть, що смартфон Z6 Pro стане найпродуктивнішим на ринку

Новий смартфон Lenovo Z6 Pro показав рекордний результат у тестах на продуктивність на популярному сервісі AnTuTu. В цьому запевнив віце-президент Lenovo Чанг Ченг.

Як передає GizmoChina, Lenovo Z6 Pro набрав в у тестах AnTuTu 403 077 балів.

Для порівняння, у березні AnTuTu опублікував рейтинг найпродуктивніших смартфонів. Список очолює смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition - він набрав 372 072 балів.

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Як бачимо, це на 31 тисячу менше, ніж у новинки Lenovo. Щоправда, в AnTuTu цю інформацію поки не підтвердили.

Що відомо про Lenovo Z6 Pro. Новинка працюватиме на новому топовому процесорі Snapdragon 855. Також в Lenovo розповіли, що смартфон отримає акумулятор ємністю 4000 мАг.

Основна камера матиме підтримку технології Hyper Video. Модуль основної камери буде складатися з чотирьох сенсорів, один з яких – на 48 Мп.

Коли побачимо. За попередніми даними, Lenovo повинна представити свій флагман Z6 Pro 23 квітня в Пекіні.



Lenovo Z6 Pro стане найпродуктивнішим на ринку

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