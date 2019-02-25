Oppo показала свій гнучкий смартфон Mate X

За останній тиждень ми спостерігаємо справжній бум гнучких смартфонів. Так, 20 лютого компанія Samsung випустила смартфон Galaxy Fold. 24 лютого на старті виставки MWC 2019, представили Huawei Mate X. Вже наступного дня інший китайський виробник - компанія Oppo - показала свій варіант гнучкого пристрою.

Як пише видання The Verge, віце-президент Oppo Брайан Шен оприлюднив фото новинки. Він матиме назву Oppo Mate X. Ззовні новинка дуже схожа на Huawei Mate X.

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Щоправда, Шен натякнув, що не планують випускати найближчим часом таку модель. За його словами, він не бачить великого ажіотажу. І поки вони не побачать великої зацікавленості - новинку випускати не стануть.

Що відомо про Oppo Mate X. Це одна велика OLED-панель з двома екранами. Смартфон можна складати в обидві сторони. На частині корпусу, який у складеному стані не накритий іншим дисплеєм, можна побачити камеру і світлодіод.

Oppo Mate X найближчим часом не представлять

Ймовірно Oppo вибрала вичікувальну позицію. Китайці хочуть побачити, наскільки популярними стануть Galaxy Fold та Huawei Mate X, які коштують близько 2 тисяч доларів.

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