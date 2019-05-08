Оце штучний розум: Tesla навчилась сама собі замовляти запчастини
Один із власників електроавтомобіля Tesla помітив, що його машина сама собі замовила запчастини. Власника звати Райян Росс і він стверджує, що його авто провело діагностику та з власної ініціативи звернулось до найближчого фірмового сервісу.
Я це трапилось. Чоловік розповів, що його Model 3 видав повідомлення про неполадки в системі передачі енергії та про необхідність замінити деякі деталі.
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При цьому на екрані було написано, що деталі у дорозі на сервісний центр.
Реакція Tesla. У компанії підтвердили, що їхні автомобілі стежать за деякими деталями і знають, коли ті потребують заміни. Там порівняли дії машин із походом до аптеки з рецептом лікаря.
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