Оце штучний розум: Tesla навчилась сама собі замовляти запчастини

Один із власників електроавтомобіля Tesla помітив, що його машина сама собі замовила запчастини. Власника звати Райян Росс і він стверджує, що його авто провело діагностику та з власної ініціативи звернулось до найближчого фірмового сервісу.

Я це трапилось. Чоловік розповів, що його Model 3 видав повідомлення про неполадки в системі передачі енергії та про необхідність замінити деякі деталі.

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При цьому на екрані було написано, що деталі у дорозі на сервісний центр.

How phenomenal is this? Your @Tesla knows when a part needs replacing, and proactively orders the replacement itself! This is next level stuff @elonmusk! pic.twitter.com/y7hTkjSpC5 — ️‍Ryan Ross (@ryanrossuk) May 5, 2019

Реакція Tesla. У компанії підтвердили, що їхні автомобілі стежать за деякими деталями і знають, коли ті потребують заміни. Там порівняли дії машин із походом до аптеки з рецептом лікаря.

Yep, our cars can keep tabs on certain components to let you know if they need replacing and order parts ahead of your next service visit.



Like skipping the doctor and going right to the pharmacy. https://t.co/FwQrjduLvH — Tesla (@Tesla) May 6, 2019

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