Поліцейські Чикаго переходять на смартфони Samsung: в чому причина

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Поліцейські Чикаго переходять на смартфони Samsung
Поліцейські Чикаго переходять на смартфони Samsung / news.samsung.com

Поліцейські Чикаго будуть співпрацювати із компанією Samsung. Вони будуть використовувати смартфони компанії з DeX-режимом для різних завдань в своїх автомобілях.

Як сказано у блозі Samsung, вже запустили пілотну програму щодо експлуатації смартфонів з функцією DeX в поліцейських автомобілях.

Що таке DeX? Це фірмова технологія Samsung, що дає змогу перетворювати смартфони на настільні комп’ютери. Для цього достатньо підключити смартфон до монітора.

Для чого це поліції. Ця технологія допоможе офіцерам використовувати смартфони Samsung для віддаленого доступу до різних систем, наприклад, для складання протоколів і перевірки даних тощо.

Загалом, такий варіант роботи дасть змогу департаменту поліції заощадити витрати на оснащення автомобілів спеціальними комп'ютерними системами.

Крім того, смартфони з функцією DeX можуть мати перевагу, наприклад, можливість зробити фото і відразу ж його прикріпити до звіту).  Як повідомили у Samsung, програма DeX in Vehicle дає змогу заощадити близько 15% ресурсів в рік і більше 32% в наступні роки.

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Теги: Поліція Новини США Техно Новини Техно Samsung Смартфони
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