Працівники Facebook переходять на Android-смартфони: у чому причина

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Працівники Facebook переходять на Android-смартфони
Працівники Facebook переходять на Android-смартфони / Фото з відкритих джерел

Марк Цукерберг вимагає від топ-менеджерів Facebook перейти на смартфони на базі Android. Таке рішення може бути пов’язане із критикою глави Apple Тіма Кука політики Facebook.

Про це пише видання The Verge.

Як відомо, у березні, в розпал скандалу про витік даних користувачів Facebook, Тім Кук в одному з інтерв’ю різко висловився з приводу цього скандалу. Зокрема, він заявив, що Apple ніколи б не потрапила у такий скандал.

Після цього Цукерберг назвав уявлення Кука про бізнес-модель "занадто поверхневим" і таким, що "не має нічого спільного з реальністю".

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Існує ще одна версія такого прохання CEO Facebook. Ймовірно, топ-менеджерам Facebook корисно використовувати саме смартфони на операційній системі Android. Адже пристрої на Android більш поширені у світі, ніж iPhone.

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Теги: Техно Смартфони Марк Цукерберг iPhone Android Facebook
Джерело: Техно
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