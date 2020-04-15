Професіоналізм не має статі: як жінці підкорити ІТ-сферу

Дослідження показують, що кількість жінок в українському ІТ-секторі за останні 5 років збільшилась у чотири рази і сягнула 24%. Та все ж досі у багатьох ця сфера асоціюється саме з чоловіками. Чи існують гендерні стереотипи в українській IT-сфері та чи комфортно працювати жінці в IT - Техно 24 розповіла Марина Дорошенко, фахівчиня із маркетингу компанії Lenovo в Україні.

Нежіноча справа

Нині ситуація в сфері технологій змінюється. Усе більше дівчат прагнуть пов’язати життя з IT-індустрією. Компанія Lenovo, в якій я працюю, теж драйвить цей процес – ми започаткували рух Lenovo WILL.

Цікаво Віддалена робота: чим не задоволені українські IT-фахівці

Він збирає навколо себе жінок: від простих працівниць до топ-менеджерок, які готові долучитися до IТ-сфери та прагнуть відновити в ній гендерний баланс. За останніми даними кількість жінок у компанії Lenovo по всьому світу складає 36,2%. Ми не дивуємось, коли жінка налаштовує систему сервісного обслуговування чи керує міжнародними логістичними процесами.

Марина Дорошенко про кар'єту в IT / Пресслужба Lenovo

Але конкуренція на ринку існує, як і недооцінювання жіночих можливостей, інтелекту та вмінь. При чому йдеться не лише про Україну. Недаремно в деяких країнах Європи бізнес має дотримуватись правил, які стимулюють просування жінок у різних сферах та на різних позиціях:

в Ісландії частка жінок у радах директорів компаній має бути не нижче 44%,

у Норвегії – не нижче 39%,

у Франції – 36%,

в Німеччині – 37%.

У Франції підприємства також планують впроваджувати систему штрафів, за умови, що буде виявлено розрив у зарплатах за гендерною ознакою.

Звісно, зміни приносять чимало викликів. Проте відкриваються і нові можливості, якщо ви готові наполегливо працювати та змінюватися.

До початку кар’єри в Lenovo я працювала в маркетингу роздрібної мережі “Фокстрот”. Звісно, перший час у міжнародній ІТ-компанії був для мене незвичним із багатьох причин. У Lenovo є чимало регламентів та правил, які стандартизують процеси, підходи та операції всіх підрозділів, що було нестандартно для мене.

В українських компаніях, у яких працювала раніше, я звикла самостійно приймати рішення з більшості питань і маневрувати задля досягнення мети. У глобальній компанії все працює інакше. Для забезпечення якісної роботи 57 тисяч працівників у всьому світі існує ціла низка правил, що стандартизують підходи та процеси. Проте незалежно від стандартних процесів, співробітників не обмежують у вияві творчих можливостей: ми можемо генерувати ідеї і створювати нові неймовірні проєкти.

Важливо Як стати ІТ фахівцем: Мінцифри запускає новий освітній проєкт

Так виникла ідея створити команду з CS:GO у віковій категорії 55+, її Lenovo в Україні зібрала минулого року. Команда “Ageless shooters” стала справжнім руйнівником міфів про життя після 50, негативний вплив комп’ютерних ігор та неможливість розвиватись у чомусь новому в літньому віці. Сьогодні команда активно тренується тричі на тиждень, грає із суперниками різних вікових категорій та готується до нових перемог.

Марина Дорошенко – як поєднати кар'єру і особисте життя / Пресслужба Lenovo

Ще один проєкт, яким ми пишаємося, – це безкоштовний курс "Бери й роби", який компанія Lenovo створила разом із ГС "Освіторія" та платформою EdEra. Це онлайн-курс для вчителів, побудований на практичних інструментах урізноманітнення уроків та впровадження креативного підходу до викладання будь-яких предметів. Так ми намагаємось зруйнувати стереотипи про нудне навчання, допомагаючи зробити освітній процес цікавим та захопливим.

Work/life/IT – як встигнути все

Я б хотіла сказати, що я супержінка, якій вдається вдало поєднувати особисте життя з роботою, але це не так. Та я до цього прагну. Не хочеться втратити жодної можливості особистого зростання, розвитку дитини або ж чоловіка. Встигнути все практично нереально для двох батьків, що працюють.

Важливо це визнавати, приймати й не соромитися просити про допомогу. Дідусі, бабусі, няні – просто підкресліть ваш варіант та не картайте себе за те, що ви не можете бути одночасно в декількох місцях. Я обрала для своєї доньки школу повного дня з гуртками та секціями, заняття з основ бізнесу щосуботи та майстер-класи на вихідних.

Щоб більше часу проводити з донькою, ми вирішили разом відвідувати басейн. А з чоловіком ми плануємо графік власного навчання в різні дні, щоб дитина залишалася з кимось із батьків.

Окрім часу з родиною та щоденних робочих справ, варто піклуватися про себе та своє здоров’я. Тому незалежно від кількості завдань, проєктів та подій варто знаходити час на піклування про себе: дотримуватися правил здорового харчування, займатися спортом та проходити регулярні медичні обстеження.

Особистості, що надихають

У кожного бувають моменти, коли опускаються руки, і я не виняток. Тоді я люблю згадувати жінок, чиї сила та наполегливість захоплюють. Мій особистий short list жінок, які мотивують:

Мелінда Гейтс – приклад самовідданості та організації родини. Її благодійна діяльність для мене зразок мудрості та людяності. Жінки, які досягли успіху власними силами та займаються благодійною діяльністю, повертають мені віру в людство.

Мішель Обама – цією жінкою я захоплююся за вміння йти своїм шляхом і не розчинитися в тіні відомого чоловіка. ЇЇ самокерування, вміння розвиватися, задаватися метою і досягати її, виховуючи двох дочок – це чудовий приклад постійного вдосконалення й самореалізації як жінки та матері.

Джоан Роулінг – коли ж мені бракує наполегливості, я згадую про цю особистість. Світ міг ніколи не дізнатися про Гаррі Поттера, якби не її бажання досягти своєї мети хай там що. Хто знає, скільки проєктів на зразок історії про юного чарівника залишилися невідомими через брак наполегливості. Раджу постійно про це згадувати, коли втрачаєте впевненість у собі.

Кількість жінок в IT збільшується / Пресслужба Lenovo

Як стати успішним – 4 поради

Плануйте кар’єрний шлях. Протягом усього кар’єрного розвитку в мене були дуже мудрі наставники, які вкладали час у мій розвиток. Однією з порад, яку я отримала, була настанова завжди мати приблизний план своєї кар’єри.

Це не має бути дуже жорсткий графік підвищень, але ви маєте чітко усвідомлювати, чого хочете досягти і скільки для цього потрібно часу. Визначивши свою мету, ви зможете щотижня робити принаймні одну річ, яка наближуватиме її. Якщо слідувати такій стратегії, приходить розуміння, що й навіщо ви робите і не виникає відчуття марності буття, яке сьогодні докучає багатьом. Життя занадто коротке, щоб бути нещасною на роботі. Зробіть себе щасливою самі або ж знайдіть справу, яка приноситиме задоволення.

Може зацікавити Яку роботу зараз найчастіше шукають українці: інфографіка

Просіть про допомогу. Щоб досягти успіху, кожному може знадобитися допомога. Тож не треба соромитися просити про неї. Пошук підтримки чи поради з будь-якої проблеми – це прояв не слабкості, а сили. Усі можуть вчитися на своїх помилках, але ж вчитися на помилках інших краще та ефективніше і це стосується це не лише робочих моментів. У Lenovo навіть є спеціальний сервіс підтримки співробітників, куди можна звернутись у стресових ситуаціях або ж просто задля розради. Думаю, це дуже вдала практика, яка вже набуває популярності в Україні.

Будьте командним гравцем. Про важливість роботи в команді говорять усі. Це вміння вже давно не зараховують до спеціальних навичок. Така організація роботи дає змогу врахувати різні точки зору, швидко знаходити найкраще рішення та здобувати нові знання, корисні для кожного члена групи. Окрім того, у команді буде простіше налагодити дружні стосунки з колегами. А чоловік ти чи жінка неважливо, якщо, звісно, це не команда з перевезення меблів.

Завжди продовжуйте вчитися. Стиль життя long-life learning набуває все більшої популярності. Сьогодні світ стрімко розвивається, а професії та потреби змінюються. "Консервувати" знання та переконання буде фатальною помилкою для кар’єри та особистості, тож щоб йти в ногу з сучасністю, варто безупинно розвиватися. При чому йдеться не лише про кар’єрний розвиток, але й про особистий. Давно захоплювалися мистецтвом? Почніть вивчати архітектуру або ж живопис, навіть такі, на перший погляд, далекі від роботи речі можуть надихати на нові ідеї.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно