Прототип аеротаксі Lilium Jet згорів перед випробуваннями у Німеччині

Один із прототипів електричного аеротаксі Lilium Jet згорів під час техобслуговування. Через цей інцидент німецький стартап Lilium відклав початок льотних випробувань на невизначений термін.

У Flightglobal повідомили, що випробування не почнуть, поки спеціалісти компанії не виявлять причину займання прототипу.

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Інцидент трапився 27 лютого на базі Lilium в аеропорту Оберпфаффенхофен під Мюнхеном (Баварія). У компанії розповіли, що аеротаксі пошкоджене і не придатне для ремонту. Другий прототип не постраждав, його далі готують до випробувань.

Перші випробування аеротаксі відбулись ще 4 травня 2019 року. У Lilium запевнили, що відтоді пройшло сотні випробувань у повітрі та на землі, включно з вирішальною частиною – переходом від вертикального польоту до горизонтального.

Що відомо про літаюче таксі Lilium Jet? П'ятимісний пілотований літак Lilium Jet оснащений 36 електричними двигунами на двох крилах, що дозволяє йому злітати і приземлятися вертикально. Аеротаксі має прогнозовану швидкість до 296 кілометрів за годину. Однієї зарядки вистачає на годину польоту.



Крім цього, електромотори працюють дуже тихо й не виробляють шкідливих вихлопів, обладнати посадкові майданчики можна буде практично де завгодно. Компанія планує розпочати комерційний випуск Lilium Jet у 2025 році, він буде призначений для міжміських та коротких регіональних рейсів.

Аеротаксі Lilium Jet / Фото: Lilium

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