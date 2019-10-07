Red Dead Redemption 2 вийде на PC: дата релізу та трейлер гри

Студія Rockstar офіційно анонсувала PC-версію гри Red Dead Redemption 2. Зауважимо, це перша гра серії, яка добралася до персональних комп'ютерів.

Дата виходу. Реліз Red Dead Redemption 2 на PC запланували на 5 листопада 2019 року, про це студія повідомила на своєму офіційному сайті. Щоправда користувачам Steam доведеться ще трохи зачекати: гра добереться до магазину лише в грудні.

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За словами розробників, PC-версія Red Dead Redemption 2 отримає покращену картинку, а також чимало додаткових налаштувань графіки. Також розширять контент одиночної кампанії: з'являться нові завдання, види зброї, бандитські укриття та інше.

Окрім того, анонсували й Red Dead Online, де користувачі отримають доступ до всіх оновлень в тому числі і ролей.

Трейлер гри Dead Redemption 2 – дивіться відео

Попереднє замовлення та бонуси. Попереднє замовлення Red Dead Redemption 2 в Rockstar Games Launcher можна буде зробити вже 9 жовтня. Ті, хто оформлять його до 22 жовтня включно, отримають безкоштовний апгрейд до Premium Edition, а також дві гри в подарунок на вибір з цього списку:

Grand Theft Auto III; Grand Theft Auto: Vice City; Grand Theft Auto: San Andreas (в даний час її можна отримати безкоштовно за установку Rockstar Launcher, пропозиція діє до 8 жовтня); Bully: Scholarship Edition; L.A. Noire; Max Payne 3.

Ті, хто оформлять попереднє замовлення після 22 жовтня, також зможуть розраховувати на бонуси, але вже не на всі: вони отримають набір для виживання, бойового коня, карту скарбів, додаткові гроші для сюжетного режиму і 50 золотих злитків для Red Dead Online.

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У Epic Games Store, Humble Store, GameStop та інших магазинах попередні замовлення можна буде зробити з 23 жовтня. Однак в якості бонусу за попереднє замовлення на сторонніх майданчиках в Rockstar Games обіцяють лише 25 золотих злитків для Red Dead Online.

До того ж PC-версія Red Dead Redemption 2 увійде в бібліотеку Google Stadia вже під час запуску стрімінгового сервісу в листопаді.

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