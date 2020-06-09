Компанія Redmi, як і обіцяла, представила свій перший роутер з підтримкою Wi-Fi 6, який отримав назву Redmi AX5 Wi-Fi 6. Пристрій стане доступним для попереднього замовлення вже завтра за дуже компромісною ціною.

Роутер від Redmi володіє широким спектром можливостей і може використовуватися в системі розумного дому, розповідає gizmochina.

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Особливості Redmi AX5 Wi-Fi 6

Новий маршрутизатор поставляється з чотирма незалежними антенами і підсилювачем, який збільшує рівень сигналу на 4 дБ і збільшує покриття на 50 відсотків. Роутер дозволить завантажити фільм у високій роздільній здатності всього за 8 секунд зі швидкістю 1775 Мбіт/с, що приблизно на 52% швидше, ніж по Wi-Fi 5.

Він також поставляється з підтримкою Mesh Networking і Mixed Networking і може працювати з Wi-Fi 6 маршрутизаторами Xiaomi (Mi Router AX1800 і Mi Router AX3600). Redmi AX5 Wi-Fi 6 оснащений п'ятиядерним процесором корпоративного класу виробництва Qualcomm, виготовленим з використанням 14-нм техпроцесу. Роутер отримав окремий нейронний блок NPU для апаратного прискорення.

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Ціна

Компанія також підтвердила, що пристрій оптимізовано для підключення 128 пристроїв, включаючи пристрої розумного будинку. Налаштовувати пристрій можна зі смартфона, а коштує ґаджет всього 32 долари (приблизно 860 гривень).