Для боротьби з коронавірусом у Китаї розробили роботів: фото і відео
Для боротьби з коронавірусом Covid-19 університет імені Ци Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у кількох осіб одночасно в містах з великим скупченням людей.
Професор університету імені Ци Джіатонга – Мей Ксусонг стверджує, що ручний спосіб вимірювання температури дозволяє робити це тільки в однієї людини. А робот може охопити відразу кілька людей, повідомляє Xinhua.
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Крім того, створений помічник може відразу розпізнавати обличчя людей з високою температурою.
Науковець також розповів, що після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який може дезінфікувати приміщення.
Професор вважає, що такі роботи будуть особливо ефективними на залізничних станціях, в аеропортах, лікарнях та інших громадських місцях для запобігання подальшому поширенню вірусу.
Робот для боротьби з коронавірусом, розроблений у Китаї / Фото Xinhua
Станом на 18 лютого від коронавірусу померли 1873 людини. А кількість хворих в усьому світі – понад 70 тисяч людей. В Україні наразі хворих на коронавірус немає.
Зазначимо, що 19 лютого з епіцентру коронавірусу – Уханя – додому евакуюють громадян України.
Дивіться відео про роботів для боротьби з коронавірусом:
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