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Для боротьби з коронавірусом у Китаї розробили роботів: фото і відео

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Роботи для боротьби з коронавірусом / xinhuanet.com/english/home.htm

Для боротьби з коронавірусом Covid-19 університет імені Ци Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у кількох осіб одночасно в містах з великим скупченням людей.

Професор університету імені Ци Джіатонга – Мей Ксусонг стверджує, що ручний спосіб вимірювання температури дозволяє робити це тільки в однієї людини. А робот може охопити відразу кілька людей, повідомляє Xinhua.

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Крім того, створений помічник може відразу розпізнавати обличчя людей з високою температурою.

Науковець також розповів, що після спалаху коронавірусу був розроблений ще один робот, який може дезінфікувати приміщення.

Професор вважає, що такі роботи будуть особливо ефективними на залізничних станціях, в аеропортах, лікарнях та інших громадських місцях для запобігання подальшому поширенню вірусу.

Робот для боротьби з коронавірусом. розроблений у Китаї
Робот для боротьби з коронавірусом, розроблений у Китаї / Фото Xinhua

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Станом на 18 лютого від коронавірусу померли 1873 людини. А кількість хворих в усьому світі – понад 70 тисяч людей. В Україні наразі хворих на коронавірус немає.

Зазначимо, що 19 лютого з епіцентру коронавірусу – Уханя – додому евакуюють громадян України.

Дивіться відео про роботів для боротьби з коронавірусом:

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Головні факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Техно Штучний інтелект робототехніка
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