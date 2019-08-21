Росіяни вже продають люксові iPhone 11 до офіційного анонсу

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Росіяни вже продають люксові iPhone 11
Росіяни вже продають люксові iPhone 11 / caviar.global

Російська кампанія Caviar, відома виробництвом елітних корпусів до смартфонів. випустила люксову версію iPhone 11, який компанія Apple має випустити у вересні.

Як передає gsmarena, компанія вже відкрила передзамовлення на люксові версії майбутньої новинки.

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Як виглядає елітний корпус iPhone? Як розповіли у компанії, на корпусі розмістять шматки метеоритів, Місяця і навіть космічних кораблів. Вже традиційно смартфон оздоблять дорогоцінними каменями: 3 рубіни, діамант та 2 топазами. А зверху все покриють золотом 999 проби.

Для демонстрації на сайті новинки Caviar використовувала прототип iPhone 2019, які є в мережі.

Ціна. Найдорожча версія з 64 ГБ пам'яті коштує 49 400 доларів (1 235 000 гривень). 

Росіяни вже продають люксові iPhone 11

Так вигладає елітний iPhone 11

Деталі про iPhone 11. Одна із найпопулярніших чуток майбутню новинку – це наявність квадратного модуля для основної камери. в якому розмісять три датчики камери та спалах. За чутками, на екрані смартфонів і далі буде широкий виріз.

Звичайна версія має отримати 5,8-дюймовий екран, а діагональ екрану Max-версії складе 6,5 дюйма. При цьому найдоступніший смартфон iPhone Xr стане золотою серединою з 6,1-дюймовим дисплеєм.

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Теги: Новини Росії iPhone Apple Новини Техно Техно Смартфони
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