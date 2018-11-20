Акции мировых IT-гигантов стремительно падают: в чем причина

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Акции мировых IT-гигантов стремительно падают
Акции мировых IT-гигантов стремительно падают / Фото из открытых источников

Акции крупнейших IT-компаний – Facebook, Apple и Amazon – стремительно упали на фоне публикаций в средствах массовой информации. В частности, акции Apple обвалились после публикации в The Wall Street Journal, а Facebook пострадала вследствие антирекламы на страницах New York Times.

Об этом сообщает CNBC.

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Промышленный индекс Dow Jones упал на 395,78 пунктов, фондовый индекс S&P 500 снизился на 1,7% из-за падения стоимости акций мировых IТ-гигантов, таких как Facebook, Amazon и Apple.

Как информирует издание, фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на 3% до отметки 7 028,48 из-за того, что акции Amazon потеряли 5,1%. Ценные бумаги Facebook потеряли в своей цене 5,4%, а акции Apple подешевели на 3,5%.

По мнению экспертов, акции Apple упали после публикации издания The Wall Street Journal о сокращении заказов на новые смартфоны из-за низкого спроса.

Вартість акцій Apple продовжує падати

Стоимость акций Apple продолжает падать

Компания Facebook пострадала в результате отрицательной рекламы, которая касалась президентских выборов в 2016 году в США. Издание New York Times подробно рассказало о том, как Facebook сначала это игнорировал, а потом хотел скрыть, что РФ имела целью использовать онлайн-платформу для манипуляций и распространения дезинформации.

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Кроме этого, ценные бумаги IT-компаний также упали после того, как FT рассказала об антимонопольных нарушениях со стороны Samsung, SK Hynix и Micron Technology.

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Теги: Техно IT-бизнес Apple Amazon Facebook
Источник: Техно
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