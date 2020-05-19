AmazFit Ares: защищенные по военным стандартам умные часы от Xiaomi
Компания AmazFit завершила ряд тизеров "бронированных" умных часов AmazFit Ares публикацией важнейшего постера, на котором указана цена новинки. Оформить предварительный заказ можно уже сейчас, а первые покупатели могут ожидать скидку.
Сейчас предварительный заказ можно оформитм в Китае. На странице Amazfit в китайской соцсети Weibo отмечается, что в продажу устройство поступит 1 июня.
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Характеристики AmazFit Ares
Все технические данные про умные часы были известны еще до анонса. Модель получила 1,28-дюймовый экран, который может автоматически регулировать яркость изображения. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3, корпус выполнен из прочного поликарбоната. Часы соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G.
MIL-STD-810G – это ряд стандартных параметров для лабораторных испытаний военного стандарта США, позволяющих определить устойчивость оборудования. MIL-STD-810G необходим для участия в заказах на поставку техники и комплектующих для Министерства обороны США.
Умные часы AmazFit Ares могут автоматически отслеживать 70 видов физических упражнений: от стандартных (бег, плавание, ходьба) до балета и различных видов боевых искусств. Часы имеют поддержку GPS и датчик частоты сердечных сокращений Biotracker PPG.
Часы могут отображать дату, время, прогноз погоды, сообщения приложений, информацию о звонках и сообщениях. Кроме того часы напомнят вам, когда нужно выпить воды, когда стоит встать и размяться и так далее.
Автономность
Емкость аккумулятора составляет всего 200 мА/ч, но его хватает почти на две недели работы при активном использовании. Если не отключать GPS, то часы продержат заряд около суток. А в режиме демонстрации времени – часы способны прожить 90 дней.
Цена
Стоят AmazFit Ares 70 долларов (1 841 гривну). Напомним, что в продаже они появятся с 1 июня, а первые покупатели получат скидки.
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