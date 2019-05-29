eSPORTconf Ukraine 2019: что известно о спикерах масштабной киберконференции

Уже 13 июня в Киеве состоится мероприятие, посвященное заработку в киберспорте – eSPORTconf Ukraine 2019. В рамках события с докладами выступят ведущие эксперты отрасли.

В частности, на конференции поднимут вопрос: "Как продвигать бренд в киберспорте?", "Зачем спонсировать события esports и как это правильно делать?", "Как выстраивать коммуникацию с геймерами и использовать киберспорт как площадку для развития бизнеса?».

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Компания Smile-Expo, которая организует событие поспешила ознакомить всех посетителей со спикерами.

1. Дмитрий Карпенко – директор по развитию бизнеса WePlay! Esports – e-sportainment-компании, которая включает в себя медиа-ресурс и видео-продакшн. WePlay! Esports работает с известными комментаторами и аналитиками, а также занимается организацией онлайн- и LAN-турниров. Кроме того, компания разрабатывает собственную киберспортивную турнирную платформу.



Дмитрий Карпенко

Дмитрий Карпенко с WePlay! Esports выступит с докладом "Как нативно интегрироваться в киберспорт" и поговорить о секретах рекламы в отрасли. Также в рамках eSPORTconf Ukraine 2019 выступят представители IT-отдела компании, которые расскажут о разработке и интеграции отдельной турнирной esports-платформы.

2. Андрей Чередниченко – директор по маркетингу компании DreamTeam. Маркетолог с десятилетним опытом работы, ранее занимал должность директора по маркетингу киберспортивного коллектива Na'Vi. Сейчас Андрей – СМО компании DreamTeam, esports-платформы, которая помогает игрокам тренироваться, формировать команды и зарабатывать.



Андрей Чередниченко

Тема выступления спикера "1 миллион пользователей меньше чем за год. Как устроен маркетинг DreamTeam". Спикер поделится секретами раскрутки платформы, а также расскажет о ее преимуществах.

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3. Павел Даниман – директор по маркетингу "Киевстар". Начинал свою карьеру как работник call-центра телеком-компании "Киевстар", а через 14 лет стал ее директором по маркетингу. Занимает первое место в рейтинге X-Ray Marketing Awards за новаторство в маркетинге, в частности за поддержку киберспорта.



Павел Даниман

Павел прочитает доклад на тему "Телеком и гейминг: чем индустрии могут быть полезными друг другу", в рамках которой расскажет об особенностях тарифа для геймеров и сотрудничестве "Киевстар" с Wargaming, Weplay, ESM.

4. Геннадий Веселков – бизнесмен и журналист, владелец издания GameInside.Ua. В киберспорте с 2002 года. Занимается организацией esports-соревнований, провел более 1000 LAN-турниров, сотрудничал с брендами Rozetka, Samsung, ASUS и PEPSI. Кроме того, Геннадий восемь лет был судьей на масштабном киберспортивных турнире World Cyber Games.



Геннадий Веселков

На eSPORTconf Ukraine 2019 спикер раскроет тему "Украинский киберспорт. Уникальность аудитории и перспективы интеграции глобальных и отечественных брендов в киберспортивных лигах и турнирах".

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5. Иван Данишевский – основатель киберспортивного холдинга ESM.One. Ранее спикер отвечал за стриминг и прямые трансляции Garena CIS, а также был креативным директором киберспортивного телеканала GameShow. На данный момент создал 32 продукты под брендом ESM.One (в частности аналитическое агентство Esport Charts, платформу для донатов Fundy.us и образовательный проект для стримеров Zeer.tv).



Иван Данишевский

6. Евгений Николаев – директор по маркетингу Windigo Gaming и Федерации киберспорта Украины (ФКСУ). Руководитель digital-агентства GG Marketing. Также выполняет обязанности СМО киберспортивной организации Windigo Gaming, чей болгарский состав по CS:GO стал чемпионом WESG 2018 и заработал 500 тысяч долларов призовых.



Евгений Николаев

Евгений выступит с темой: "Маркетинг в киберспорте. Неочевидные правила коммуникации с геймерами".

7. Арсений Салай – президент Федерации киберфутболу Украины. Спикер занимает должность директора FINT Esports Academy, которая учит, тренирует и дает работу киберспортсменам. Арсений обладает опытом организации esports-ивентов, сотрудничал с компаниями Nivea, Lenovo, ASUS ROG, Infopulse.



Арсений Салай

Тема доклада: "Как брендам рассчитать эффективность рекламных интеграций в киберфутбол". В своем выступлении он поделится информацией, как спонсировать esports-мероприятия, а также реальными кейсами из своей практики.

Узнайте больше о программе события, посетив официальный сайт мероприятия.

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