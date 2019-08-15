Генри Кавилла добавили в игру The Witcher 3: фото

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Генри Кавилла добавили в игру The Witcher 3
Генри Кавилла добавили в игру The Witcher 3 / Фото из свободных источников

После того как Генри Кавилла утвердили на главную роль в сериале "Ведьмак", в сети начали появляться недовольные комментарии фанатов игры The Witcher. Однако не все так негативно воспринимают появление актера в этой роли: энтузиасты выпустили мод, в котором заменили привычного Геральта на голливудскую звезду.

Ничего другого мод не делает: это все тот же любимый многими The Witcher 3, но с Генри Кавиллом.

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Детали модификации. Получилось вполне себе убедительно, так что теперь нельзя сказать, будто сериальный Ведьмак не похож на игрового. Возможно, такой прием поможет геймерам привыкнуть к новому облику любимого персонажа.


Генри Кавилл в игре The Witcher 3

Где скачать мод? Пользовательская модификация доступна для загрузки тут.

Рекция геймеров. Отзывы в комментариях противоречивы: одним идея пришлась по вкусу, а другим, наоборот, не понравилось, что звезда фильма "Человек из стали" проникл в их любимую игру.

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Теги: Техно Голливуд Игры
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