Идеальная работа в NASA: нужно весь день лежать в постели и неплохо зарабатывать

NASA совместно с Европейским космическим агентством ESA предлагают очень интересную работу – от работника нужно только валяться в постели и получать за это зарплату.

Как пишет NewYork Post, зарплату предлагают очень неплохую 9 500 долларов (это более четверти миллиона гривен).

Что надо делать. Действительно, нужно лежать — в течение 2 месяцев работники будут стараться вообще не вставать с кровати. Лежать они будут таким образом, что ноги все время будут размещены чуть выше уровня головы, чтобы кровь отливала от конечностей, провоцируя деградацию мышц.

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Для чего это нужно NASA. Таким образом ученые хотят изучить влияние длительного пребывания в условиях искусственной гравитации на команды будущих космических миссий.



Интересная работа в NASA

Как будет проходить эксперимент. Всего хотят привлечь 24 добровольцев. Эксперимент будут проводить в Германии с сентября по декабрь 2019 года. Участников разделят на 2 группы, каждая из которых будет отдыхать по 60 дней, время от времени совершая поездки на центрифугу. Вращательные упражнения спровоцируют обратный приток крови к ногам, симулируя эффект гравитации. Таким образом ученые надеются выяснить, какие преимущества может предоставлять искусственная гравитация на живых астронавтов в длительных миссиях.

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