Игра Death Stranding оказалась в центре необычного скандала

Администрацию сайта известного зарубежного издания IGN поймали на очень странном поступке. Журналисты открыли пользовательское голосование за игру года, однако позже его вообще удалили с сайта, из-за лидера гонки.

Что произошло

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Заметим, лидером голосования стала игра Death Stranding от японского разработчика Хидео Кодзимы. Однако ранее один из авторов IGN поставил тайтл оценку 6,8 из 10 возможных баллов.

Перед тем как голосование исчезло с сайта, модератор IGN выразил в комментарии собственно недовольство тем, что геймеры голосуют за Death Stranding. Он посчитал, что аудитория делает это с иронией, а на Death Stranding всем было бы наплевать, не будь это игра от Хидео Кодзимы.

Трейлер игры Death Stranding – смотрите видео

Затем голосование исчезло с сайта. Но его можно найти в кэше Google.

Причины такого решения

Собственное решение администрация IGN не прокомментировала, так что сложно судить, из-за чего на самом деле удалили опрос. Возможно, имело место накрутка голосов.

А может быть, главный редактор издания и правда считает, что на IGN не может быть плюрализма мнений, и читатели должны принимать суждения авторов рецензий как собственные.

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