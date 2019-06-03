Игру Call of Duty: Modern Warfare анонсировали официально – первый трейлер

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Call of Duty: Modern Warfare – первый трейлер
Call of Duty: Modern Warfare – первый трейлер / Фото из открытых источников

Только недавно в сети появились первые слухи о выходе новой игры из серии шутеров Call of Duty. Однако студии Activision и Infinity Ward не замедлили с официальным анонсом Call of Duty: Modern Warfare.

Особенности геймплея. Как сообщает Overclockers, в Call of Duty: Modern Warfare вернется одиночная кампания, проект избавится от сезонного абонемента и будет поддерживать кроссплатформенную игру.

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Разработчики также решили изменить графический движок на более современный, что позволило добиться более реалистичной картинки.

Также говорится о поддержке расширенного динамического диапазона, трассировки лучей и технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare – смотрите видео

Дата выхода. Call of Duty: Modern Warfare официально поступит в продажу 25 октября 2019 года на Xbox One, PlayStation 4 и PC. PC-версия шутера будет распространяться через сервис Battle.net. Сейчас игра уже доступна для предварительного заказа.

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Теги: Техно Игры
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