Instagram начал удалять "накрученные" лайки и подписки

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Instagram начал удалять "накрученные" лайки и подписки
Instagram начал удалять "накрученные" лайки и подписки / unsplash

Администрация Instagram начала удалять лайки, комментарии и подписки, которые были сделаны автоматически с помощью сторонних сервисов. Кроме того, вскоре в социальной сети применят новые меры, направленные на борьбу с нетипичной активностью.

Об этом сообщает Meduza.

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В Instagram считают, что пользователи используют сторонние приложения, чтобы искусственно нарастить аудиторию. В компании создали инструменты машинного обучения, которые позволяют найти аккаунты, которые используют такие службы.

Instagram присилатиме попередження тим, хто накручує лайки та підписки
Instagram будет присылать предупреждение тем, кто накручивает лайки и подписки

После удаление лайков и комментариев, а также отмены подписок, осуществленных автоматически, пользователь получит предупреждение от администрации о недопустимости таких действий. Также пользователю предложат сменить пароль, чтобы в дальнейшем сторонние приложения не могли использовать его аккаунт.


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Теги: Техно Интернет Instagram Соцсети Приложения
Источник: Техно
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