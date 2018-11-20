Instagram начал удалять "накрученные" лайки и подписки

Администрация Instagram начала удалять лайки, комментарии и подписки, которые были сделаны автоматически с помощью сторонних сервисов. Кроме того, вскоре в социальной сети применят новые меры, направленные на борьбу с нетипичной активностью.

Об этом сообщает Meduza.

Читайте также: Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция

В Instagram считают, что пользователи используют сторонние приложения, чтобы искусственно нарастить аудиторию. В компании создали инструменты машинного обучения, которые позволяют найти аккаунты, которые используют такие службы.



Instagram будет присылать предупреждение тем, кто накручивает лайки и подписки

После удаление лайков и комментариев, а также отмены подписок, осуществленных автоматически, пользователь получит предупреждение от администрации о недопустимости таких действий. Также пользователю предложат сменить пароль, чтобы в дальнейшем сторонние приложения не могли использовать его аккаунт.



Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно