Instagram ограничит доступ детей к контенту о диетах и пластике

Социальная сеть Instagram решила ограничить просмотр постов о диетах и пластических операциях. В компании считают, что такие публикации имеют негативное влияние на психическое здоровье подростков.

Как пишет The Guardian, новые правила соцсети предполагают, что посты, которые рекламируют продукты для похудения или пластические операции, скроют от несовершеннолетних пользователей.

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Более того, соцсеть будет блокировать блоггеров, которые предлагают скидку на продукты или услуги, которые могут быть вредными для здоровья.

Для чего это нужно. Как пояснили в компании, просмотр контента о диетах и ​​пластической хирургии может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представления о своем теле. К этому особенно уязвимы именно подростки.

"Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", – сказала менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.

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