Intel может представить новую линейку процессоров Comet Lake-S во главе с 10-ядерным CPU

Корпорация Intel в следующем году может представить новые процессоры для массовой настольной платформы семейства Comet Lake-S. К слову, возглавит новую линейку 10-ядерный CPU.

Об этом сообщает WCCFTech.

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Одной из ключевых особенностей процессоров Intel Comet Lake-S станет наличие двух кольцевых шин. Справедливо отметить, что для десяти ядер достаточно было бы и одной, но благодаря такому шагу в новых CPU удастся еще больше снизить задержки при обмене данными между ядрами, дополнительно увеличив преимущество над решениями конкурента.



При выпуске нового семейства процессоров Intel будет использовать улучшенный 14-нанометровый техпроцесс, что будет отражено в тепловыделении 10-ядерного флагмана. Например, уже сейчас охлаждение 8-ядерного Core i9-9900K является непростой задачей, и два дополнительных ядра только ухудшат ситуацию.



Дорожная карта Intel



Впрочем, чтобы "вписаться" в необходимый уровень TDP инженеры Intel могут снизить номинальную частоту нового CPU, оставив скорости boost-режима на высоком уровне.

К слову, рекомендованная стоимость 10-ядерного Intel Comet Lake-S, вероятно, приблизится к отметке в 600 долларов (около 16 900 гривен).

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