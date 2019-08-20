iOS взломали впервые за несколько лет: как себя уберечь

Несмотря на заверения Apple в надежности операционной системы iOS, хакерам все же удалось создать актуальную версию "пиратской" прошивки для смартфонов и планшетов Apple под управлением iOS 11 и 12. Рабочую версию джейлбрейка уже опубликовали в сети в свободном доступе.

Как сообщает 9to5mac, пользователь под псевдонимом Pwn20wnd разработал джейлбрейк, который работает со всеми актуальными смартфонами Apple. Программа работает с iOS 12.4, а также с другими версиями, включая iOS 12.3 и ниже.

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Что такое джейлбрейк?Это "нелегальная" операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе ряда моделей устройств iPhone, iPod или iPad. Это позволяет расширить возможности аппарата, например, сделать возможной поддержку тем оформления, твиков и установку приложений из сторонних источников (кроме App Store). Джейлбрейк открывает полный доступ к файловой системе iPhone, iPod или iPad. Заметим, джейлбрейк – это аналог root-прав, которые так же можно получить на Android и расширить возможности операционной системы.

Некоторые пользователи уже опубликовали в Twitter подтверждение работоспособности инструмента. По имеющейся информации, хакерам удалось найти "дыру" в защите прошивки, которая снова открылась с выпуском последней версии мобильной ОС.



iOS взломали: как действовать

Реакция специалистов по безопасности. Специалисты по безопасности Google из команды Project Zero уже сообщили в Apple о найденной уязвимости. По словам сотрудника проекта Неда Уильямсона, злоумышленники могут создать "замечательное шпионское программное обеспечение" на ее основе. Например, приложение со встроенным вредоносным кодом сможет получить доступ к данным других приложений или системных файлов для кражи информации.

Реакция компании Apple. Корпорация Apple факт взлома iOS не прокомментировала. Ожидается, что в ближайшие дни появится версия iOS 12.4.1, в которой уязвимость будет устранена. Пользователям iPhone рекомендуется внимательно отнестись к загрузке приложений из App Store до выхода патча во избежание возможного заражения устройства.

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