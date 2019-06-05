Конфликт между украинской компанией Kidslox и Apple: американцы пошли на уступки

В начале мая появилась информация, что украинская ИТ-компания Kidslox подала жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции на относительно компании Apple. На данный момент в украинском офисе сообщили, что Apple в этом вопросе "дала задний ход".

Эту информацию передает издание AIN.UA, ссылаясь на заявление Kidslox.

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Детали конфликта. Украинцы, разработавшие приложение для банковского контроля, обвинили Apple в злоупотреблении монопольным положением и "вытравливании" приложений, которые помогают контролировать местоположение детей по мобильным телефонам.

Дело в том, что корпорация создала собственную программу родительского контроля и сейчас блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore. То есть пользователям не позволяют выбрать то, которое подходит им больше всего.

Уступки. Но сейчас украинцы сообщают, что Apple пошла навстречу разработчикам приложений родительского контроля. Американская компания заявила, что изменила правила проверки приложений и позволила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад.

Как рассказал CEO Kidslox Виктор Евпак, это – большая победа для украинцев, но еще не конец. Он отмечает, что корпорация не должна иметь эксклюзивное право на решение проблемы экранной зависимости.

Что такое Kidslox?

Это украинский стартап с офисом в Черкассах. Он разрабатывает приложение для родительского контроля Kidslox. Приложение позволяет родителям управлять временем, которое их ребенок проводит за мобильным. Родители могут блокировать программы, доступ к интернету и фильтровать контент, который получает ребенок.



Украинцы отмечают, что их приложение является более эффективным, чем аналог от Apple. Ведь он выполняет мгновенную блокировку и имеет более качественную фильтрацию контента. Кроме того, он позволяет контролировать как IOS-устройства, так и Android.

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